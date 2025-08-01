Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников, пострадавших нет

Силы ПВО сбили несколько беспилотников над территорией Воронежской области, предварительной, разрушений и пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько БПЛА над Воронежской областью. По предварительной информации, на земле нет пострадавших и повреждений», — написал он.

Гусев отмеnил, что опасность атаки беспилотников отменили в Воронеже, Острогожском районе и Нововоронеже. На территории региона режим опасности атаки БПЛА сохраняется.

Глава Таганрога Светлана Камбулова ранее сообщила, что силы ПВО сбили украинский БПЛА. Нейтрализацией обломков дрона займутся экстренные службы.

Днем ранее лесопосадка загорелась в Ростовской области после падения обломков БПЛА. Прибывшие спасатели потушили огонь, никто не пострадал.