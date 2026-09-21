Более 240 БПЛА сбили над территорией России за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 244 беспилотника над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, территорией Татарстана, Башкирии, Адыгеи, Краснодарского края, Ульяновской, Тульской, Тверской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Оренбургской, Орловской, Курской, Калужской, Волгоградской, Воронежской, Брянской и Белгородской областей.

Днем ранее в результате налета беспилотников на Московскую область ранения получил 41 человек, в том числе шестеро детей. В региональном Минздраве отмечали, что в стационар доставили 18 человек, трое пациентов находились в тяжелом состоянии.

Жертвами атаки стали три человека. В области развернули два пункта временного размещения.