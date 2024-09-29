Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА

Несколько украинских БПЛА силами ПВО и РЭБ уничтожили в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Гусев добавил, что российские военные продолжают выслеживать беспилотники. Ранее в регионе объявляли опасность атаки дронов.

Жителей Воронежской области призывали сохранять спокойствие и отслеживать оповещения МЧС России и правительства области. Режим угрозы атаки БПЛА сохраняется.

Также четыре беспилотника ликвидировали в Азовском районе Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что после падения обломков одного из дронов загорелась сухая трава. Пожарные оперативно потушили возгорание.