Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА

Несколько украинских БПЛА силами ПВО и РЭБ уничтожили в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Гусев добавил, что российские военные продолжают выслеживать беспилотники. Ранее в регионе объявляли опасность атаки дронов.
Жителей Воронежской области призывали сохранять спокойствие и отслеживать оповещения МЧС России и правительства области. Режим угрозы атаки БПЛА сохраняется.
Также четыре беспилотника ликвидировали в Азовском районе Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что после падения обломков одного из дронов загорелась сухая трава. Пожарные оперативно потушили возгорание.
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