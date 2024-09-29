Четыре дрона сбили над Ростовской областью

Дежурные силы ПВО ликвидировали четыре БПЛА в Азовском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«После падения обломков одного из них загорелась сухая трава», — написал он.

Спасатели оперативно выехали на место и потушили возгорание. Голубев уточнил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

По данным Минобороны, в течение ночи 27 сентября российские военнослужащие сбили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью и шесть над Ростовской.

Ранее после падения обломков БПЛА на поле под Новошахтинском в Ростовской области произошло возгорание. Глава региона Василий Голубев сообщал, что в результате налета беспилотников никто из местных жителей не пострадал.