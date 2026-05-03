Над Воронежской областью ночью сбили 14 БПЛА
Средства противовоздушной обороны и РЭБ нейтрализовали 14 беспилотников в небе над Воронежской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В результате ЧП никто не пострадал. Глава региона добавил, что из-за рухнувших фрагментов дрона возник пожар на местном предприятии.
«В одном из населенных пунктов района выбиты окна в частном доме и в 18 квартирах двухэтажного многоквартирного здания. Также поврежден легковой автомобиль», — уточнил Гусев.
На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.
Всего за ночь военные уничтожили над территорией России более 300 украинских БПЛА.
