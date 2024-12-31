Над полигоном в Северной Осетии сбили беспилотник

Меняйло сообщил о сбитом БПЛА над полигоном Шалхи

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над полигоном Шалхи в Северной Осетии. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

«С 04:00 в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт Владикавказ закрыт для приема и отправки самолетов», — добавил он.

Жертв и разрушений, подчеркнул Меняйло, нет. Глава республики попросил жителей Северной Осетии соблюдать спокойствие и не реагировать на провокации, а также доверять только проверенной информации.

В ночь на 31 декабря над российскими регионами уничтожили почти 70 украинских беспилотников. Больше всего дронов противников — 25 — сбили над Брянской областью.