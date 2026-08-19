Над Тульской областью уничтожили 27 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских дронов над Тульской областью. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«27 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — заявил он.

По словам главы региона, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры тоже не зафиксировали.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили 25 дронов в столичном регионе. О первых 11 он сообщил ближе к трем часам ночи, о других 10 — после трех. Утром стало известно об уничтожении других четырех беспилотников.

В ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны ликвидировали 791 БПЛА ВСУ над Россией. Дроны уничтожили над 13 областями, Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.