Над Тульской областью сбили еще семь беспилотников

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще семь беспилотников в Тульской области. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

До этого Миляев сообщил о четырех украинских дронах, уничтоженных в небе над регионом. Он отметил, что беспилотная опасность сохраняется.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО уничтожили около 20 беспилотников в Таганроге и пяти районах — Чертковском, Кашарском, Усть-Донецком, Шолоховском и Матвеево-Курганском. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО за 12 часов ликвидировали 146 украинских беспилотников над Россией. БПЛА сбили в девяти областях, Московском регионе, Крыму и над Азовским и Черным морями.