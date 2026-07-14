В Ростовской области ночью уничтожили около 20 беспилотников

Около 20 беспилотников уничтожили в течение ночи в пяти районах Ростовской области и городе Таганрог. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала, но ситуация еще уточняется.

«В ходе отражения воздушной атаки уничтожили около двух десятков БПЛА в Таганроге и пяти районах области: Чертковском, Кашарском, Усть-Донецком, Шолоховском и Матвеево-Курганском», — написал Слюсарь.

Глава региона добавил, что по Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Жителям рекомендовали оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о массированной атаке беспилотников на регион в ночь на 13 июля. В поселке Пионерском под Истрой жертвами стали три человека и еще несколько получили ранения.