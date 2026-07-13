Над Россией за 12 часов сбили 146 беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым. Кроме того, ПВО вела работу по уничтожению воздушных целей над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, направлявшихся в сторону столицы.