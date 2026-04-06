Над тремя регионами России уничтожили 14 украинских БПЛА

Минобороны: за шесть часов уничтожили 14 дронов ВСУ над тремя областями РФ

Силы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над тремя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — семь. Еще шесть беспилотников уничтожили над территорией Воронежской области, один — над Курской. В Минобороны уточнили, что все украинские беспилотники перехватили дежурными средствами ПВО.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что при падении дрона на территории региона пострадал один человек.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил о раненых в результате атаки вражеских беспилотников. Трое фельдшеров пострадали при ударе украинского дрона по машине скорой помощи.