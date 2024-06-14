Над Ростовской областью уничтожили 70 беспилотников

Ночью в Ростовской области отразили массированную атаку 70 дронами. В общей сложности над российскими регионами сбили почти 90 беспилотников, сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявила пресс-служба.
Больше всего дронов перехватили и уничтожили в Ростовской области. Военные сообщили о 70 ликвидированных БПЛА. По шесть аппаратов обезвредили в Воронежской и Курской областях, по два — в Белгородской и Волгоградской. Один беспилотник сбили над Крымом. В общей сложности нейтрализовали 87 воздушных целей за ночь.