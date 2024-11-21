Над Ростовской и Волгоградской областями сбили 2 беспилотника ВСУ

Дежурные средства российской противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали два украинских беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территориями Ростовской и Волгоградской областей», — заявили в ведомстве.

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что дрон сбили в Мясниковском районе. Разрушений и пострадавших нет, уточнил он.

Днем ранее ПВО уничтожила 44 украинских беспилотника в небе над девятью регионами России.

Во вторник, 19 ноября, после удара беспилотника ВСУ начался пожар на гражданском предприятии в Воронежской области. Сотрудники вовремя эвакуировались, из них никто не пострадал.