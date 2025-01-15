Жительница Белгородской области пострадала после удара дрона ВСУ

Жительница Белгородской области получила ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Отрадное Белгородского района. Местную жительницу госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями плеча и ноги в результате атаки FPV-дрона.

«Бригада СМП доставляет пострадавшую в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — добавил Гладков.

Сейчас в Отрадном работают сотрудники оперативных служб. Все последствия и обстоятельства случившегося уточняются.

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь над территорией Белгородской области российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.