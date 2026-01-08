Над российскими регионами за ночь сбили 66 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 66 беспилотников ВСУ в российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники самолетного типа уничтожили в период с 23:00 до 7:00 по московскому времени. Оборонное ведомство уточнило, что 14 аппаратов перехватили над Крымом, 13 — над акваторией Черного моря, 11 — над Краснодарским краем.

Также военные сбили шесть дронов над Ростовской областью, пять — над Орловской, по два — над Курской и Волгоградской, один — над Брянской.

В рождественскую ночь января системы ПВО отразили в регионах налет 32 беспилотников. Их ликвидировали над акваторией Черного моря, в Крыму, Краснодарском крае и в Северной Осетии.

Днем 7 января боевики ВСУ атаковали с помощью БПЛА Херсонскую область. Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что два аппарата уничтожили над акваторией Азовского моря и озера Сиваш, в районе села Чонгар.