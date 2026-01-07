Средства ПВО сбили два беспилотника в Херсонской области

Военные нейтрализовали два украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Азовского моря и озера Сиваш, в районе села Чонгар. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что беспилотники перехватили специалисты из группировки войск «Днепр» и «Русского купола».

Один из аппаратов рухнул в море, другой повредил автомобильный мост. Несмотря на ЧП, движение транспорта в районе не ограничивалось.

«Сейчас характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления», — добавил Сальдо.

Ранее украинские военные атаковали беспилотниками Херсонскую область 6 января. Три дрона летели на сверхмалой высоте со стороны Азовского моря, один из них упал на территории Центра для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке.

Губернатор рассказал, что в результате взрывом повредило административные здания и жилые коттеджи. Он также напомнил о недавнем ударе ВСУ по Хорлам, из-за которого пострадали в том числе дети.