Жителей Белгородской области начнут информировать о БПЛА по радио

Жители Волоконовского района Белгородской области будут узнавать о БПЛА по радио

Власти Белгородской области начнут информировать жителей Волоконовского района об опасности атак БПЛА на частотах двух радиостанций. Об этом в канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Запустили информирование жителей об опасности атак БПЛА на частотах двух радиостанций „Мир Белогорья“ и „Радио Z“ в Волоконовском районе», — написал он.

Губернатор отметил, что такую работу не была провели лишь в Грайворонском округе, там для этого отсутствует техническая возможность после атак ВСУ.

«Постараемся эту ситуацию исправить в течение двух недель. Занимаемся этим каждый день, обязательно об этом расскажу», — добавил Гладков.

Минобороны России утром 8 ноября рапортовало, что в течение прошлой ночи над Белгородской областью сбили пять беспилотников. Всего же над регионами страны уничтожили 79 дронов.