Над российскими регионами сбили 22 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российским регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что ВСУ предприняли попытку атаки во вторник, 9 сентября, с 17:40 по московскому времени до полуночи. Шесть БПЛА сбили над территорией Брянской области, еще пять — в небе над Курском.

Также четыре дрона ликвидировали в Воронежской области, три — над Орловской. Еще три беспилотника уничтожили над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря. В Белгородской области сбили один БПЛА.

В ночь на 8 сентября силы противовоздушной обороны предотвратили атаку ВСУ над четырьмя регионами. Больше всего беспилотников сбили над территорией Тульской области.

Днем ранее после удара ВСУ в Воронежской области ранения получил работник фермы. Мужчину доставили в реанимацию.