В Калужской области из-за атаки БПЛА загорелся трансформатор
Ночью на 11 апреля ВСУ атаковали дронами Калужскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.
В одном из населенных пунктов Людиновского муниципального округа в результате удара вспыхнул трансформатор электроподстанции.
«Отключений потребителей от электроэнергии нет. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и оперативная группа.
Ранее стало известно, что почти 100 дронов сбили над территорией России за минувшую ночь. Помимо Калужской области, беспилотники ликвидировали над Курской, Ростовской, Брянской и Белгородской областями.