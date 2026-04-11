В Калужской области из-за атаки БПЛА загорелся трансформатор

Ночью на 11 апреля ВСУ атаковали дронами Калужскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

В одном из населенных пунктов Людиновского муниципального округа в результате удара вспыхнул трансформатор электроподстанции.

«Отключений потребителей от электроэнергии нет. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и оперативная группа.

Ранее стало известно, что почти 100 дронов сбили над территорией России за минувшую ночь. Помимо Калужской области, беспилотники ликвидировали над Курской, Ростовской, Брянской и Белгородской областями.