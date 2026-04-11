Почти 100 дронов сбили над территорией России за ночь
Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 99 БПЛА ВСУ
В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 99 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что беспилотники самолетного типа сбивали над территорией Курской, Калужской, Ростовской, Брянской, Белгородской области. Также БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей.
Глава Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале уточнил, что над регионом ликвидировали 10 дронов.
«Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте», — написал он.
Днем ранее в селе Вознесеновка Белгородской области в результате атак ВСУ погибли два мирных жителя, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Боевики целенаправленно нанесли удар по грузовой машине, мужчины из-за полученных ранений скончались на месте.