Почти 100 дронов сбили над территорией России за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 99 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что беспилотники самолетного типа сбивали над территорией Курской, Калужской, Ростовской, Брянской, Белгородской области. Также БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей.

Глава Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале уточнил, что над регионом ликвидировали 10 дронов.

«Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте», — написал он.

Днем ранее в селе Вознесеновка Белгородской области в результате атак ВСУ погибли два мирных жителя, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Боевики целенаправленно нанесли удар по грузовой машине, мужчины из-за полученных ранений скончались на месте.