Над Россией уничтожили 16 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны прошедшей ночью сбили 16 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей», — заявили в ведомстве.

Утром 4 декабря силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Шесть дронов сбили над Ростовской областью, два — над Курской, а также по одному над Рязанской, Калужской и Брянской.

В ночь на 2 декабря средства ПВО ликвидировали 15 дронов ВСУ над четырьмя регионами России — над Курской, Белгородской и Брянской областями, а также над Крымом.