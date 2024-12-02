Силы ПВО уничтожили за ночь 15 беспилотников ВСУ над 4 российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что восемь БПЛА сбили над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом и еще один — над Белгородской.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Днем ранее в результате удара беспилотника по дому в Брянской области погиб ребенок. Трагедия произошла в Стародубском муниципальном округе. Глава региона Александр Богомаз заявлял, что националисты целенаправленно проводили атаку по мирным жителям.

В минувшую субботу, 30 ноября, украинский беспилотник попытался атаковать объекты в Каспийске, отмечал глава Дагестана Сергей Меликов. Информация о жертвах и разрушениях не поступала, мирных жителей призвали доверять только проверенным источникам.