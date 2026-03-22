Над Россией сбили 60 дронов ВСУ за два часа

Российские силы ПВО всего за два часа воскресенья, 22 марта, уничтожили 60 украинских дронов над шестью регионами России. Об этом доложила пресс-служба Минобороны в официальном телеграм-канале .

Отчет военных охватил период с 18:00 до 20:00. Основной удар ВСУ нацелили на Брянскую область, где сбили 33 аппарата. Еще 14 дронов уничтожили над Смоленской области.

В Новгородской области ликвидировали семь беспилотников, еще три сбили в Ленинградской. Два дрона ПВО нейтрализовали над Тверской областью, еще один — над Курской.

Появление дронов в небе над Ленинградской областью привело к введению временных ограничений в петербургском аэропорту Пулково. Воздушная гавань дважды за день прекращала принимать и отправлять рейсы.

Украина пытается атаковать Россию дронами с утра воскресенья, 22 марта, что следует из сообщений Министерства обороны. С 07:00 до 13:00 российские военные ликвидировали 74 беспилотника.

Помимо приграничных Брянской и Смоленской областей, целями стали Тульская и Калужская области, где в общей сложности сбили 12 аппаратов. Один дрон перехватили над территорией Республики Башкортостан.

С 13:00 до 18:00 силы ПВО уничтожили 97 беспилотников. В этой волне Брянская область снова приняла на себя основной удар — там перехватили 47 целей, еще 25 дронов сбили над Смоленской областью.