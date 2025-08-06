Над Россией сбили 244 украинских БПЛА и 7 авиабомб за сутки

Российские системы ПВО за сутки сбили 244 украинских беспилотника и перехватили семь управляемых авиабомб. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.
Подробности о количестве сбитых дронов по регионам не приводятся.
До 05:30 утра силы ПВО сбили и перехватили 51 украинский беспилотник. Большинство из них ликвидировали в небе над Ростовской и Брянской областями, а также Крымом.
При этом врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков на автодорогу пришлось приостановить движение трех автобусных маршрутов, а водозабор начал работать со сбоями из-за аварийного отключения электроэнергии.
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