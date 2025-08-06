За ночь силы ПВО сбили 51 украинский беспилотник над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 51 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 5 августа до 05:30 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

По 16 дронов ликвидировали над Ростовской и Брянской областями, 12 — над Крымом, пять — над Воронежской областью, три — над Орловской.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь заявил, что атаку БПЛА отразили в нескольких районах Ростовской области. В результате происшествия десятки домов оказались обесточены, почти 200 человек остались без света. Ремонтники приступят к работе днем. Во время атаки никто не пострадал.