Из-за атаки БПЛА в Ростовской области возникли перебои со светом

Украинский беспилотник рухнул на дорогу из Каменска в поселок Глубокий в Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

Из-за ЧП движение по дороге перекрыли, обошлось без пострадавших.

Сейчас несколько населенных пунктов в районе перевели на электроснабжение по резервной схеме из-за аварийного отключения. Перебои со светом также нарушили работу водозабора Таловая Балка. Всего без электричества остались порядка 200 жителей поселка Каменогорье, хуторов Березовый, В.Пиховкин и Астахов.

Слюсарь напомнил, что при обнаружении БПЛА или его фрагментов ни в коем случае нельзя к ним приближаться.

За ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 51 дрон ВСУ. Беспилотники сбили в Ростовской, Брянской, Воронежской, Орловской областях и в Крыму.