Над регионами за ночь сбили 17 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали над регионами 17 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны перехватили в период с 23:00 до 7:00 по московскому времени. Больше всего аппаратов уничтожили под Калугой — там сбили 13 беспилотников. В Брянской области ликвидировали три БПЛА, в Московском регионе — один.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью дронов Погарский район Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что в результате пострадали два местных жителя. Беспилотники ударили по по движущемуся гражданскому автомобилю, ранения получили находившиеся внутри мужчина и женщина.

Утром того же дня налет БПЛА отбили в Белгородской области. Из-за многочисленных атак на Белгород, Белгородский район, Шебекинский округ и Грайворонский округ погиб один человек, 23 пострадали, в том числе трое детей. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил что двоих мальчиков госпитализировали в тяжелом состоянии.