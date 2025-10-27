Два мирных жителя пострадали при атаке дронов в Брянской области

ВСУ вновь использовали дроны-камикадзе для атаки на Погарский район. Два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«В результате целенаправленного подлого удара дронами –камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены еще два мирных жителя», — написал он.

Мужчину и женщину госпитализировали. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Машина уничтожена. Оперативные и экстренные службы работают на месте ЧП.

Ранее мирный житель погиб в результате атак ВСУ в Белгородской области. Пострадали 23 человека, в том числе дети. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

За ночь средства ПВО сбили над Россией почти 200 беспилотников. Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 47. В Калужской области сбили 42 беспилотника, в Московском регионе — 40, из них 34 летели на столицу.