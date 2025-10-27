Мирный житель погиб в результате атак ВСУ в Белгородской области

Накануне в Белгородской области в результате украинских атак погиб один человек и 23 пострадали. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Тяжелый вчера был для всей Белгородской области день. Были многочасовые атаки со стороны противника на Белгород, Белгородский район, Шебекинский округ, Грайворонский округ», — сказал он.

По словам главы региона, в Ракитянском районе скончался мирный житель. Также ранения получили 23 человека, трое их которых дети. Двоих мальчиков госпитализировали в тяжелом состоянии, они пострадали в Масловой Пристани. Сегодня одного из них переведут в федеральный центр. Второго переведут, когда он восстановится после операции.

Губернатор отметил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что дрон ВСУ атаковал микроавтобус с пассажирами. В результате удара погиб водитель и пострадали пять человек.