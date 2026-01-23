Над регионами за ночь сбили 12 беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 12 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники уничтожили в период с 23:00 до 7:00 по московскому времени. Над территорией Белгородской области перехватили семь дронов, над Воронежской — два, над Брянской, Пензенской и Астраханской — по одному.

В Пензе из-за налета БПЛА разгорелся пожар на нефтебазе. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал. Для ликвидации последствий пожара направили 46 специалистов и 14 единиц техники.

Глава региона также напомнил, что нельзя распространять в Сети видео и фото с БПЛА.

В ночь на 22 января военные сбили в регионах 31 беспилотник ВСУ. Попытки атаки зарегистрировали в Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Брянской областях, Крыму и Краснодарском крае.