После атаки БПЛА в Пензе на нефтебазе случился пожар

Пожар на нефтебазе в Пензе случился после украинской атаки. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в телеграм-канале .

«Около четырех часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — сказал он.

По словам главы региона, на месте работают пожарные расчеты. К тушению привлекли 46 специалистов и 14 единиц техники.

Также Мельниченко напомнил, что за распространение видео и фото применения БПЛА грозит ответственность. Он призвал доверять только проверянным источникам.

Вчера ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. Больше всего дронов ликвидировали в Волгоградской области. Еще БПЛА сбили в Ростовской, Брянской, Белгородской областях, Крыму и Краснодарском крае.