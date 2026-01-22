Силы ПВО уничтожили 31 дрон ВСУ над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Дроны самолетного типа перехватили в период с 20:00 21 января до 07:00 22 января. С 23:00 до 07:00 силы ПВО ликвидировали 14 украинских БПЛА, из них четыре — над Волгоградской областью, по три — в Крыму и Ростовской области.

«Два — над территорией Брянской области», — добавили в Минобороны.

По одному — под Белгородом и Краснодарским краем.

Ночью серия взрывов от работы средств ПВО прозвучала в Волгограде и соседнем Волжском. По словам местных жителей, было слышно от трех до пяти громких взрывов.