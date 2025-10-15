Над регионами за ночь нейтрализовали почти 60 БПЛА

Системы противовоздушной обороны уничтожили ночью над регионами 59 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов перехватили под Ростовом-на-Дону — там ликвидировали 17 аппаратов.

В Волгоградской области нейтрализовали 12 БПЛА, в Белгородской — 11, в Воронежской — девять, в Брянской, Курской, Орловской — по одному. Также военные сбили четыре дрона над Крымом и три — над акваторией Черного моря.

Губернатор Волгоградской Андрей Бочаров подтвердил информацию о налете БПЛА на регион. По его словам, из-за упавших фрагментов дронов повредились четыре дома в поселке Кирова Светлоярского района. Глава области уточнил, что обошлось без пострадавших.

В ночь на 14 октября средства ПВО поразили 40 беспилотников над регионами. БПЛА перехватили в Белгородской, Нижегородской, Тамбовской, Курской областях, в Крыму и над Черным морем.