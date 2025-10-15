Дроны ВСУ повредили четыре дома в Волгоградской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, чьи слова привела пресс-служба местной администрации.

«В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет», — отметил глава региона.

Накануне обломки сбитого беспилотника повредили энергетический объект в Нижегородской области. Произошло короткое отключение электричества. Энергоснабжение оперативно восстановили.

Прошедшей ночью силы ПВО сбили 40 дронов в регионах России. В Нижегородской области уничтожили три БПЛА, в Тамбовской области из-за удара беспилотников несколько домов и авто получили повреждения.