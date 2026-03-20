Над регионами России сбили 91 украинский БПЛА

Системы противовоздушной обороны за несколько часов уничтожили 91 украинский беспилотник самолетного типа над рядом российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны России .

По данным российского оборонного ведомства, в период с 14:00 до 20:00 по столичному времени дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали дроны над Брянской, Калужской, Смоленской и Белгородской областями, а также в Московском регионе.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в телеграм-канале об уничтожении 51 дрона в небе над регионом. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

Ранее Минобороны сообщило, что в промежутке с 11:00 до 14:00 удалось уничтожить 29 беспилотников, из них 27 — над Брянской областью и два — над Белгородской.

Утром ведомство отчиталось об уничтожении 26 аппаратов над российскими регионами за ночь.