Над регионами и морями России за день сбили 152 украинских БПЛА

Минобороны: в небе над Россией за день уничтожили 152 украинских БПЛА

За день средства ПВО уничтожили 152 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России и акваториями двух морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что все БПЛА самолетного типа перехватили в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Воздушные цели военные ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областями.

Кроме того, дежурные средства ПВО работали над Республикой Крым, Республикой Башкортостан и Краснодарским краем. Еще часть аппаратов сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в течение июля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 6225 украинских беспилотников при попытках приблизиться к Московскому региону.