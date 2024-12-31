Почти 70 украинских беспилотников сбили над территорией России ночью

«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО ликвидировали 68 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что 11 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 17 — над Крымом, 25 — над Брянской областью, 10 — над Смоленской областью, два — над Тверской, а также по одному над Калужской, Курской и Ростовской областями.

Ранее стало известно, что российские военные бойцы отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ недалеко от Севастополя, отмечал губернатор Михаил Развожаев. Также средства ПВО сбили два БПЛА над Черным морем, пострадавших нет.