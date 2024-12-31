Дроны ВСУ атаковали нефтебазу под Смоленском

ВСУ атаковали дронами объект топливно-энергетического комплекса под Смоленском, произошло возгорание. Об этом сообщил глава муниципального образования «Ярцевский район» Роман Захаров в соцсети «ВКонтакте» .

«В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя», — уточнил глава муниципалитета.

Захаров добавил, что специальные службы и компетентные органы уже занялись расследованием произошедшего. Сам он тоже находится на месте.

Захаров попросил жителей сохранять спокойствие и не паниковать, а также не распространять фотографии и видеоматериалы с беспилотниками. Он напомнил, что противник может получить информацию о позициях российской системы противовоздушной обороны благодаря публикации таких кадров и снимков.

Ранее в Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников. Местные власти призвали жителей избегать открытых пространств.