Над пятью регионами России уничтожили девять украинских БПЛА за ночь

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Воронежской, Самарской, Белгородской, Орловской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что три БПЛА сбили над Самарской областью, по два над Орловской и Воронежской областями, а также по одному над Курской и Белгородской областями.

Telegram-канал Shot в ночь на 10 марта сообщал о ряде мощных взрывов в районе Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. МЧС по региону предупреждало жителей об опасности атаки БПЛА. Информации о повреждениях или пострадавших не поступала.

Также днем ранее ВСУ попытались атаковать нефтебазу «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах, заявлял глава Чувашии Олег Николаев. Обошлось без жертв и пострадавших.