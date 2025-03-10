Несколько мощных взрывов прогремело в Самарской области

Несколько мощных взрывов прогремело в районе Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Местные жители рассказали, что в ночь на 10 марта в небе над городом были слышны характерные для БПЛА звуки. Со стороны местного нефтеперерабатывающего завода горожане услышали мощный взрыв. Предварительно, системы ПВО сбили беспилотник на подлете к заводу.

По данным канала, над городом прозвучало четыре громких звука. МЧС предупреждало жителей Самарской области об опасности атаки БПЛА. Информации о пострадавших или повреждениях пока нет.

Утром 9 марта беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Чебоксарах. Обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас объект нефтебазы находится на реконструкции.