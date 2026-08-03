Над Орловской областью за сутки сбили 10 украинских беспилотников

Губернатор: над Орловской областью сбили 10 украинских беспилотников за сутки

За минувшие сутки над Орловской областью ликвидировали 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в «Максе».

По его словам, повреждений нет, никто не пострадал. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранители.

Ранее во Владимирской области из-за налета украинских беспилотников загорелся складской комплекс в Собинском округе. Известно о трех пострадавших.

Ранее пресс-служба Министерства обороны сообщила, что в ночь на 3 августа средства ПВО нейтрализовали над регионами России 131 украинский беспилотник самолетного типа.