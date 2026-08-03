Из-за атаки на склад во Владимирской области пострадал мужчина

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников складской комплекс в Собинском округе. В результате налета БПЛА пострадал мужчина, заявил в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

На складском комплексе разгорелся пожар, есть разрушения. Сотрудников эвакуировали с объекта, на место прибыли оперативные службы.

По словам губернатора, пострадавший мужчина получил повреждение в области головы.

«По предварительным данным, без серьезных последствий. Сейчас его на скорой доставляют в БСМП», — уточнил он.

В ночь на 3 августа средства противовоздушной обороны нейтрализовали над Россией 131 украинский беспилотник самолетного типа.

БПЛА уничтожили в период с 20:00 по московскому времени до 7:00. Налетам подверглись Крым, Краснодарский край, акватория Черного моря, Курская, Воронежская, Калужская, Белгородская, Брянская, Липецкая и другие области.