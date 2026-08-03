За ночь средства ПВО сбили 131 дрон ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 131 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 по московскому времени 2 августа до 7:00 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее пресс-служба УФСБ России по региону сообщила, что система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю отразили 138 террористических атак со стороны ВСУ на территории ДНР.