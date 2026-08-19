Над Нижегородской областью сбили 52 БПЛА

Над Нижегородской областью ночью уничтожили 52 беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале .

«По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения двух частных домов, надворных построек и автомобилей, остекление многоквартирного дома», — написал он.

На местах ЧП работают сотрудники оперативных служб.

Утром губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что средства ПВО уничтожили 27 украинских дронов в небе над регионом. В результате случившегося никто не пострадал, данных о разрушениях на земле тоже не поступало.

Ранее глава Татарстана Радий Хабиров заявил, что из-за атаки дронов пострадал житель Уфы. Один из беспилотников попал в жилой дом. Местного жителя отправили в больницу.