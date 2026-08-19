Из-за атаки беспилотников пострадал житель Уфы

Украинские боевики атаковали Уфу с помощью БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Татарстана Радий Хабиров.

Средства противовоздушной обороны отразили налет БПЛА на промышленные предприятия города.

«Всего беспилотников было шесть, четыре из них сбили. Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, сейчас мы его тушим», — отметил Хабиров.

По его словам, один аппарат попал в жилой дом в микрорайоне Затон. По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали.

Обломки беспилотника упали на припаркованные машины, также повреждения получило остекление на верхних этажах.

Ранее системы ПВО нейтрализовали над Тульской областью 27 украинских БПЛА. Губернатор Дмитрий Миляев подтвердил, что обошлось без пострадавших и разрушений.