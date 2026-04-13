Над морем в районе Севастополя сбили семь воздушных целей

Развожаев сообщил о сбитых над морем в районе Севастополя семи воздушных целях

Силы противовоздушной обороны уничтожили семь воздушных целей в районе мыса Херсонес, бухты Омега и Северной стороны в Севастополе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Сбили семь воздушных целей над морем в районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны», — написал он.

Развожаев отметил, что информация о пострадавших не поступала. Он предупредил, что при сбитии на землю могут упасть обломки БПЛА или разгонные модули ракет ПВО.

«Об опасных находках сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на сообщения и выезжают на место», — добавил он.

В 10:43 губернатор объявил об отмене воздушной опасности в Севастополе.

Утром 13 апреля Минобороны рапортовало об уничтожении 33 беспилотников над регионами России за ночь.