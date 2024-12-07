Над Майкопом раздались звуки взрывов

Shot: в Майкопе слышны взрывы, могут работать системы ПВО

Звуки взрывов прогремели в небе над Майкопом. Предварительно, в республике Адыгея работают силы ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, местные жители слышали минимум два мощных взрыва в районе местного аэродрома. Официальной информации пока не поступало. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

По данным Минобороны, в течение ночи 5 декабря российские военные ликвидировали 33 украинских беспилотника в небе над четырьмя российскими регионами. Только над территорией Воронежской области сбили 14 БПЛА.

Также Вооруженные силы Украины атаковали здание полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова в Грозном. Рамзан Кадыров заявил, что в результате обстрела пострадали мирные жители.