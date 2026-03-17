Над Ленобластью за утро 17 марта сбили 14 беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны утром нейтрализовали 14 украинских дронов над юго-западными районами Ленобласти, а также над южным и северным побережьем Финского залива. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, из-за падения фрагментов БПЛА на территории трубопровода сработала штатная автоматическая противоаварийная система. Глава области подчеркнул, что обошлось без жертв и разрушений.

В ночь на 17 марта военные отразили налет более 200 дронов. Аппараты уничтожили в Московском регионе, Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Ростовской и других областях, на Кубани, в Адыгее и над Азовским морем. В Минобороны уточнили, что в сторону столицы летели 40 беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что из-за атаки БПЛА по городу Короча пострадали пять жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.