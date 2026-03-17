Четверо подростков пострадали при атаке БПЛА на соцобъект в Короче

Губернатор Гладков сообщил о пострадавших детях после удара дронов по Короче

Пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали при атаке двух беспилотников ВСУ на город Короча. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

Детонация беспилотника произошла возле социального объекта, где взрывом выбило окна и посекло фасад. Повреждения получили также три квартиры в многоквартирных домах и два частных дома.

У 18-летнего парня зафиксировали ссадину лица, у двух 16-летних девушек — раны руки и стопы, у двух 16-летних парней — ссадины мягких тканей головы и спины.

Бригада скорой помощи оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте. От госпитализации они отказались.

Второй беспилотник повредил крышу, фасад и остекление объекта торговли. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее российские военные сбили 13 украинских дронов на подлете к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин 16 марта рассказал, что за последние двое суток «непосредственно на подлете» к городу и «на втором рубеже по направлению к Москве» были обезврежены более 200 беспилотников.