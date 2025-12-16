Над Ленобластью сбили шесть беспилотников

Дрозденко сообщил о шести сбитых беспилотниках над Ленинградской областью

Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В ходе отражения воздушной опасности над Ленинградской областью уничтожили шесть БПЛА», — отметил он.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, уточнил Дрозденко. В 09:47 он объявил отбой воздушной опасности над регионом.

Утром 16 декабря Минобороны России рапортовало об уничтожении 83 беспилотников над российскими регионами. Наибольшее число — над Брянской областью (64).

Ранее Дрозденко предупреждал жителей Ленобласти о вероятных ограничениях мобильной связи в период новогодних праздников. Он не исключил, что эти меры расширят в связи с угрозой кибератак, беспилотников и провокаций. Губернатор посоветовал предусмотреть дополнительные способы связи с близкими.